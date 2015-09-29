Суд начал подготовительное заседание по делу российских военных Александрова и Ерофеева

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии перед началом судебного заседания адвокат Евгения Ерофеева Оксана Соколовская выразила мнение, что сторона обвинения будет просить для обоих подозреваемых меру наказания в виде пожизненного заключения.

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Евгений Ерофеев и Александр Александров доставлены на судебное заседание.

Как сообщал УНИАН. 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двоих российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

«Это организация и проведение агрессивной войны, военного конфликта против Украины, перемещение вне таможенного контроля Украины оружия и боеприпасов, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного действующим законом разрешения, содействие деятельности террористической организации и совершение террористического акта, что привело к гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины и другим тяжким последствиям», - сообщил главный военный прокурор.

Он также сказал, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.