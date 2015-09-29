Суд начал подготовительное заседание по делу российских военных Александрова и Ерофеева
Голосеевский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу задержанных в Луганской области российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии перед началом судебного заседания адвокат Евгения Ерофеева Оксана Соколовская выразила мнение, что сторона обвинения будет просить для обоих подозреваемых меру наказания в виде пожизненного заключения.
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Евгений Ерофеев и Александр Александров доставлены на судебное заседание.
Как сообщал УНИАН. 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двоих российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.
Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.
«Это организация и проведение агрессивной войны, военного конфликта против Украины, перемещение вне таможенного контроля Украины оружия и боеприпасов, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного действующим законом разрешения, содействие деятельности террористической организации и совершение террористического акта, что привело к гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины и другим тяжким последствиям», - сообщил главный военный прокурор.
Он также сказал, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.