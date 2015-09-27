Порошенко встретился с представителями еврейской громады в США

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент поблагодарил за поддержку, которую еврейская громада предоставляет в эти сложные времена Украине. «Мы боремся за свободу и демократию, и только с помощью всего мира мы можем победить в этой борьбе», - подчеркнул Порошенко.

На встрече обсуждались вызовы, стоящих перед Украиной, и пути их преодоления. Подчеркивалась необходимость активизации международных усилий для обуздания российской агрессии против Украины как факта нарушения международной системы безопасности.

«Жизненно важно для Украины иметь доверие», - подчеркнул президент и привел в качестве примера доверие населения к новой полиции как символа реформирования страны, символа очищения власти от коррупции и символа деятельности власти в интересах своего народа. В таком же доверии Украина нуждается в мире и упорно работает над созданием атмосферы высокого доверия, отметил Порошенко.

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Представители еврейской громады заверили президента в намерении продолжать оказывать поддержку Украине в решении проблем, в частности обусловленных российской агрессией.

Президент сообщил, что в следующем году в Украине будут чествовать память жертв Бабьего Яра. Участники встречи подчеркнули важность 75-й годовщины Бабьего Яра, чтобы напомнить миру об опасности любых проявлений нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма.

Участники встречи привлекли внимание к притеснениям, которые испытывают крымские татары в связи с аннексией Крыма Россией, подчеркивается в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко начал свой визит в Нью-Йорк для участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с украинской общиной. Президент поблагодарил за вклад украинской общины Америки в дело становления Украинского войска. «Украинцы никогда не проигрывают, потому что с нами правда, с нами Господь Бог, мы защищаем нашу землю, не мы пришли к ним, а они пришли к нам. И не важно, на каком языке говорят украинцы: на крымскотатарском, украинском, русском или еврейском», - отметил Порошенко.