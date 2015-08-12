Порошенко создал оргкомитет по подготовке мероприятий к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, сопредседателями оргкомитета назначены премьер-министра и глава Администрации президента.

Документ предусматривает, в частности, проведение траурных мероприятий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"; создание экспозиции о преступлениях нацистов во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны, в том числе о массовом убийстве евреев 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру.

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Кабинету министров поручено обеспечить до 1 декабря 2015 года подготовку плана мероприятий по развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", предусмотрев, в частности проведение международного конкурса проектов перспективного развития заповедника.