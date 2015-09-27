Порошенко встретился с украинцами Америки: ваша поддержка - залог нашей победы

Президент Украины Петр Порошенко начал свойвизит в Нью-Йорк для участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с украинской общиной.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

«Чрезвычайно важно сейчас для украинцев чувствовать единство мира», - заявил Порошенко.

Президент поблагодарил за вклад украинской общины Америки в дело становления Украинского войска. По словам Порошенко, недавние международные учения Украина-НАТО по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций на Яворовском полигоне показали, что «не только интересно украинцам научиться у наших американских партнеров, как воевать, но и американцам интересно научиться, как вести боевые действия».

«Украинцы никогда не проигрывают, потому что с нами правда, с нами Господь Бог, мы защищаем нашу землю, не мы пришли к ним, а они пришли к нам. И не важно, на каком языке говорят украинцы: на крымскотатарском, украинском, русском или еврейском», - отметил Порошенко.

«Нам, как воздух, нужно трансатлантическое единство. Нам нужна солидарность с Украиной, ведь ничего важнее Украины в мире сейчас не существует. Это цивилизационная борьба, а не внутренний конфликт, как это пытается представить агрессор», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, лучший рецепт - Россия должна вывести войска, освободить заложников, мы восстановим контроль на границе, и за неделю на Донбасс вернется мир. Ключевым элементом деэскалации являются Минские соглашения, подчеркнул Порошенко и добавил: «Мы боремся за свободу мира, за демократию в мире, поэтому мы победим».

Глава государства назвал «доброй традицией» начинать каждый зарубежный визит со встречи с диаспорой: «Это настоящие герои, которые внесли большой вклад в борьбу Украины за свою свободу, и продолжают вносить жизненно важный вклад сейчас, когда мы реформируем свою страну».

Порошенко отметил, что диаспора вносит огромный вклад в обеспечение международной поддержки Украины. «Такая поддержка является залогом нашей победы», - отметил он.

Читайте такжеПорошенко рассказал, какая основная цель его участия в Генассамблее ООН

Президент вручил государственную награду - Орден княгини Ольги III степени президенту Украинского конгрессового комитета Америки Тамаре Галло-Олексий.

В своем выступлении Тамара Галло-Олексий отметила, что украинцы Америки начали свой собственный Евромайдан в поддержку Украины. «Вся украинская община Америки стоит рядом со своими братьями в Украине», - заявила президент Украинского конгрессового комитета Америки. «Пришло время для мирового сообщества отстаивать основные принципы ООН - защиту безопасности и стабильности», - подчеркнула она.

Тамара Галло-Олексий пригласила президента посетить в ноябре Вашингтон для участия в церемонии открытия Мемориала жертвам Голодомора.

Епископ Украинской Православной Церкви в Америке Даниил совершил Молитву за Украину.