Пойманный на взятке Кашуба за неделю до этого ездил на антикоррупционный тренинг в Германию

Задержанный 11 сентября на взятке бывший руководитель Государственной службы занятости Ярослав Кашуба незадолго до этого ездил в Германию для прохождения тренинга по предупреждению коррупции.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Института мировой политики Алена Гетьманчук.

По ее информации, Кашуба вместе другими сотрудниками службы занятости проходили обучение в Бонне 3 сентября. Мероприятие состоялось по приглашению немецкой стороны.

Как пишет Гетьманчук, те немецкие политики, которые занимаются борьбой с коррупцией в Украине, до сих пор не могут прийти в себя от этой позорной истории.

Напомним, 11 сентября главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу задержали при получении взятки в 600 тысяч грн. Чиновника задержали в служебном автомобиле в центре Киева во время получения взятки в размере 622 тысяч гривень. Через несколько дней после инцидента министр социальной политики Украины Павел Розенко уволил всех руководителей Государственной службы занятости.