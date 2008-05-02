Директор столичного рынка: киевляне жалуются на качество мяса из Госкомрезерва

Сегодня директор столичного Владимирского рынка Лариса ЯРОШЕВИЧ сообщила, что низкое качество мяса, поступившего на рынок из Госкомрезерва, не позволяет в полной мере удовлетворить потребителей и вызывает нарекания со стороны покупателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЯРОШЕВИЧ сообщила журналистам.

Она напомнила, что после того, как перед Пасхой взлетели цены на разные продукты питания, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с призывом к правительству о выделении из ресурсов Госкомрезерва мяса по доступной цене.

«Однако начались всевозможные политические спекуляции со стороны правительственных структур относительно того, что коммунальные рынки столицы, к которым относится и Владимирский рынок, отказываются продавать это мясо. Это неправда. Владимирский рынок своевременно обеспечил торговые места и продавцов, доставку и обработку мяса. В свою очередь, очень низкое качество мяса, поступившего из Госкомрезерва, вызывает множество нареканий со стороны покупателей», - сообщила директор Владимирского рынка.

Она отметила, что, несмотря на это, Госкомрезерв 29 апреля 2008 г. разослал письма, в которых сообщал об увеличении отпускной цены на мясо с 18 до 21 грн/кг.

«1 мая представители Госкомрезерва прибыли проверить организацию торговли этим мясом на нашем рынке. И не могли отрицать очевидного, что для этого были созданы все условия. Однако после того, как посетители рынка узнали о том, кто эти люди и мясо какого качества они предлагают киевлянам, их возмущению не было границ. Об этом проверяющим были выражены прямые претензии со стороны покупателей. Попытки высоких чиновников Кабмина сделать себе пиар на дешевом мясе низкого качества были прекращены самими киевлянами, которые не позволили себя обмануть», - заявила Л.ЯРОШЕВИЧ.