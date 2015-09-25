В Минобороны России заявили о строительстве военного городка на границе с Украиной

17:20, 25 сентября 2015
Общество
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На границе с Украиной строят военный городок, а не базу.

Строительство / REUTERS

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА «Новости».

«Никакой сенсации в строительстве нового военного городка, расположенного в Богучаре Воронежской области, для размещения общевойскового соединения Западного военного округа нет. Вся конкурсная документация о строительстве данного объекта более месяца находится в свободном доступе на специализированном ресурсе в сети интернет», — отметил генерал.

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Он добавил, что строительство ведется в рамках плана по обустройству базовых военных городков.

Как отмечается, помимо объектов военного назначения будет построен и торгово-бытовой центр, кинотеатр, спорткомплекс с бассейном, школы и детский сад.

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Как сообщал УНИАН, ранее Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы в российском поселке Сотоли.

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