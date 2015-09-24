Путин таки поговорил по телефону с Элтоном Джоном

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Би-би-си.

"Путин сказал, что знает, насколько Элтон Джон популярный исполнитель, и заверил, что если в будущем их графики совпадут, он будет готов с ним встретиться и обсудить любые вопросы, которые интересуют певца", - рассказал Песков.

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Президент также попросил музыканта не обижаться на розыгрыш российских пранкеров. В разговоре с Элтоном Джоном Путин назвал пранкеров "безобидными ребятами", "людьми безвредными", хотя это, подчеркнул президент, и не оправдывает их выходки.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 сентября Элтон Джон заявил, что Путин позвонил ему по телефону. При этом певец поблагодарил президента за звонок и выразил надежду на скорую личную встречу, на которой он хотел бы обсудить права гомосексуалов в России.

Во вторник Песков опроверг факт такой беседы, отметив при этом, что Путин готов поговорить с певцом.

Полная запись 11-минутного разговора днем ранее была обнародована пранкерами на сайте YouTube.