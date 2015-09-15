Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Официальный журнал Евросоюза опубликовал список из 149 человек и 37 российских компаний, в отношении которых санкции ЕС были продлены на полгода. Решение вступило в силу в момент опубликования, пишет РБК.

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В санкционный список Евросоюза входят спикеры Госдумы и Совета Федерации Сергей Нарышкин и Валентина Матвиенко, вице-премьеры Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин, помощник президента Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, депутаты Сергей Железняк и Сергей Неверов, депутат Госдумы Иосиф Кобзон и другие политические деятели и чиновники.

Среди компаний и организаций, подпавших под санкции ЕС - "Транснефть", "Газпром нефть", "Роснефть", общественное движение "Новороссия" и "Черноморнефтегаз".

Фигурантам списка запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских странах заморожены.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Евросоюз принял решение продлить на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины. Соответствующее решение было принято в Брюсселе на заседании Совета ЕС.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении отдельных лиц и компаний из России в марте 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма. В качестве ответных мер на санкции Евросоюза Россия летом 2014 года ввела продуктовое эмбарго на ряд продовольственных товаров из Европы. В июне 2015 года контрсанкции были продлены еще на год - до августа 2016 года.