На админгранице с оккупированным Крымом задержан военнослужащий ВСУ с личным делом другого бойца

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Вчера в контрольном пункте въезда/выезда "Каланчак" на админгранице с временно оккупированной АР Крым пограничники обнаружили гражданина Украины - военнослужащего одной из частей ВС Украины, который пытался попасть на временно оккупированную территорию, имея при себе личное дело другого военнослужащего. О данном факте проинформированы правоохранительные органы. Устанавливаются детали инцидента», - написал Слободян.

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Учора у контрольному пункті в'їзду/виїзду "Каланчак", що на адмінмежі із тимчасово окупованою АР Крим прикордонники вияв... Posted by Oleh Slobodyan on Wednesday, September 23, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, 22 сентября на пункте пересечения Каланчак между Крымом и материковой частью Украины работниками ГПУ (прокуратуры АР Крым) совместно с ГПСУ задержан один из депутатов Севастопольского горсовета, который подозревается в госизмене.