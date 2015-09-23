Комбата 28-й бригады, подозреваемого в получении взятки в 1,1 миллиона, освободили в зале суда

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня вечером Приморский районный суд Одессы.

Представитель обвинения настаивал на взятии под стражу, однако председательствующий в процессе судья Виктор Иванов счел возможным не применять меру пресечения.

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Пушкарь был отпущен прямо в зале суда. Выдвинутые в его адрес обвинения он не признал.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября вечером военная контрразведка Службы безопасности Украины, специальное подразделение "Альфа" и следователи военной прокуратуры Южного региона задержали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 100 тыс. грн.

Как написал в Facebook заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, указанный военнослужащий получил взятку за содействие в финансировании терроризма и соучастие в организации незаконного въезда 10-ти транспортных средств с грузом на временно оккупированные территории Донецкой области.