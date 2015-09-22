Комбат 28-ой бригады "заработал" миллион на пропуске контрабанды в зоне АТО - Матиос
Вечером в понедельник, 21 сентября, военная контрразведка Службы безопасности Украины, специальное подразделение "Альфа" и следователи военной прокуратуры Южного региона задержали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 100 тыс. грн.
Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
По данным прокуратуры, указанный военнослужащий получил взятку за содействие в финансировании терроризма и соучастие в организации незаконного въезда 10-ти транспортных средств с грузом на временно оккупированные территории Донецкой области.
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"Досадно и грустно. Днем защищал Украину, а ночью набивал свой собственный карман. Наживался на войне и горе других людей. Такая вот жизнь, украинские реалии, и помочь этому может только закон. Закон для всех, без исключений и делений на патриотов и не патриотов. Без этого нам дорога в пропасть хаоса и беззакония, самосуда и жестокости. Нам нельзя этого допустить", – подчеркнул Матиос.
Три години тому військова контрозвідка СБУ, Альфа та слідчі військової прокуратури Південного регіону затримали за підоз...Posted by Анатолій Матіос on Monday, 21 September 2015