В малых городах Украины появятся шерифы, на которых уже выделили 140 миллионов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в среду, 23 сентября, на выездном заседании правительства в Полтаве, пишет Украинская правда.

"МВД начало уже вторую программу по внедрению работы полицейских не только в крупных городах, но и в маленьких городках и селах. Это программа "украинского шерифа". На место участковой милиции придут новые полицейские - не только в новой форме, на новых автомобилях, но в первую очередь с новой тренировкой, с новой философией, новой политикой отношения к каждому гражданину", - подчеркнул Яценюк.

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"Эти так называемые украинские шерифы должны знать каждую семью, каждый дом, каждую семью на своих участках в маленьких городках, в селах, в районных центрах", - подчеркнул он.

Для этой программы правительство дополнительно предусмотрело в бюджете 140 миллионов гривень. "Сейчас министр внутренних дел активно работает с нашими западными партнерами - нам помогают Соединенные Штаты Америки, Канада и страны-члены Европейского Союза, относительно получения финансирования для Национальной полиции как на текущий, так и на следующий год", - сказал премьер.

Сейчас рассматриваются кандидатуры на должность главы Национальной полиции.

Яценюк также напомнил, что после начала набора новой полиции Полтавы сегодня утром за несколько часов анкеты подали более 800 человек.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Национальную полицию может возглавить народный депутат от БПП Мустафа Найем. Однако сам Найем эту информацию отрицает.