Украинскую Национальную полицию может возглавить депутат Найем - СМИ

Об этом сообщили два близких к Администрации президента источника, пишет Новое время.

Как рассказал один из близких к президенту политиков, это назначение Найем накануне обсуждал лично с Петром Порошенко. То, что на Банковой действительно обговаривается это назначение, подтвердил и высокопоставленный источник в АП.

Сам Найем, к которому обратились за комментарием по этому поводу, не подтвердил эту информацию, но и отрицать ее не стал.

"Возглавить полицию может кто угодно. Любой, кого подаст на рассмотрение в Кабинет Министров Арсен Аваков. Все эти кандидатуры возможны. Фамилии может назвать только один человек - Арсен Борисович [Аваков]. Есть Закон про полицию, в нем записаны все процедуры. Я их не могу назвать, потому что это будет неправда", - прокомментировал Найем.

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Как известно, 19 июля этого года стало известно, что Найем стал куратором полиции на Закарпатье, где вместе с губернатором области Геннадием Москалем занимается отбором и подготовкой кадров. Сам он также подал анкету для прохождения подготовки патрульного полицейского.

В то же время, в самом Министерстве внутренних дел и офисе патрульной полиции Киева информации о возможном назначении Найема нет. Двое собеседников издания сообщили, что на эту роль обсуждалась кандидатура Эки Згуладзе, первого заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова, которая и курирует реформу полиции.

"У меня нет информации о том, что кандидатура Мустафы Найема обсуждалась. Обсуждалась кандидатура Екатерины Згуладзе", - прокомментировал НВ советник главы МВД, Антон Геращенко.

Подобным образом высказался и Дмитрий Евдокимов, замначальника патрульной полиции Киева.

“Я не слышал ничего такого. Знаю, что обсуждалась кандидатура Эки. Я лично хотел бы, чтобы это была Эка. А что там говорят, обсуждают, мне не известно”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Кабинет министров принял решение о создании центрального органа исполнительной власти - Национальной полиции.