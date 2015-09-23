На центральной площади Краматорска молились за мир в Украине (фото)

Миротворческая миссия началась с Закарпатья, статуя Христа, сделанная скульптором из Моршина, объехала Западную и Центральную Украину, побывала в Киеве, Харькове, а затем направилась в Восточную Украину, передает 6264.com.ua.

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По мнению священников, общая молитва должна стать щитом для жителей Краматорска и других городов. Священники уверены в ее силе и вспоминают свой апрельский визит в Краматорск. "Тогда было много негатива, на центральной площади стоял Идол (памятник Ленину - прим.), -рассказывает отец Иван. - Мы трижды обошли вокруг памятника, помолились, окропили его святой водой. А через три дня его не стало".

Примечательно, что фигура Христа долго простояла в Кременной, самой крайней точке Донбасса. Затем был Лисичанск, теперь - Краматорск.