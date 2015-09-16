Переселенцев в Краматорске зовут на социальные работы

В рамках проекта планируется привлечение переселенцев на 10-дневные оплачиваемые социальные работы. Направление работ - неквалифицированный труд (покраска, уборка). Вознаграждение за работу - 2100 грн, сообщает местный сайт 6264.

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Уже 25 переселенцев приняли участие в проекте. В планах еще 4 объекта - два парка, два коммунальных здания. Начало работ - ориентировочно следующая неделя. Есть 40 вакантных мест.