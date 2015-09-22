На Львовщине пропал президент одного из киевских банков, его сгоревший автомобиль обнаружили в лесу

Правоохранительные органы начали розыск 49-летнего президента одного из коммерческих банков, который 20 сентября пропал во Львовской области.

Об этом сообщил УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах.

По информации источника, к работникам милиции поступило заявление от жителя Киева о том, что 20 сентября он, будучи водителем президента данного банка, вместе с ним приехал во Львов и стал свидетелем того, как мужчина вышел из автомобиля, пересел в другой автомобиль, при этом отдав распоряжение ему, как водителю, оставить ключи и автомобиль определенному лицу, и после этого пропал и не выходит на связь.

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Сегодня мужчина обратился в правоохранительные органы, чтобы установить местонахождение пропавшего президента банка.

В пресс-службе ГУ МВД во Львовской области УНИАН подтвердили информацию о том, что в Сиховский райотдел милиции Львова поступило заявление о пропаже человека. По данному факту открыто уголовное производство по части первой статьи 115 УКУ (умышленное убийство). Все обстоятельства исчезновения мужчины и возможное его местонахождение устанавливаются.

"Гражданин 18 сентября находился по делам в Львове, где пропал без вести. 20 в сентября был автомобиль нашли обгоревшим неподалеку с. Раковец Пустомытовского района Львовской области. В настоящее время продолжаются неотложные следственные и розыскные действия", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.