На Львовщине пропал без вести журналист: вышел на обед и не вернулся

Во Львовской области правоохранители в усиленном варианте ведут поиски редактора Червоноградской городской газеты „Новини Прибужжя” Виталия ПАВЛИШИНА, который пропал без вести.

Об этом сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 22 марта в милицию с заявлением об исчезновении 39-летнего журналиста обратился его отец, который сообщил, что В.ПАВЛИШИН 21 марта вышел из редакции, где он работает, на обеденный перерыв и до сих пор домой не вернулся. Вне зоны досягаемости и мобильный телефон журналиста.

Правоохранители ориентировали личный состав на поиски исчезнувшего журналиста, которые проводятся в усиленном режиме.

В.ПАВЛИШИН много лет работал в разных изданиях Львова и области.