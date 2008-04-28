За штурвалом разбившегося вертолета был опытный летчик

Основной версией катастрофы вертолета Ми-8 над Черным морем, в которой погибли 20 человек, считается ошибка пилота. Об этом сообщает телеканал "Интер" со ссылкой на представителей Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Вместе с тем, представители "Черноморнефтегаза" опровергли появившуюся ранее информацию о том, что за штурвалом вертолета был летчик-стажер.

Как передает "Интер", сейчас к месту катастрофы выдвинулся плавучий 150-тонный кран, который должен поднять обломки разбившегося вертолета. Днем на месте крушения работали водолазы, они искали обломки, которые могут помочь установить причины катастрофы.