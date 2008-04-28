Тимошенко считает, что переговоры с российским премьером прошли успешно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что переговоры между правительствами Украины и Российской Федерации, которые состоялись сегодня в рамках 3-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, прошли успешно и конструктивно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом она заявила после встречи с премьер-министром Российской Федерации Виктором ЗУБКОВЫМ.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что правительства двух стран в ближайшее время претворят в жизнь все договоренности, достигнутые во время этих переговоров.

Как сообщал УНИАН, во время заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества были подписаны два ключевых документа. В частности, Протокол о производственной кооперации и Протокол о стратегическом сотрудничестве по 10 приоритетным направлениям.