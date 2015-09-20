СБУ задержала в зоне АТО автомобиль с гранатами и 200 тысячами гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время осмотра одного из автомобилей под сиденьем водителя правоохранители обнаружили почти 200 тыс. грн. Кроме того, в задних дверях автомобиля были спрятаны 2 гранаты РГД-5 с запалами и шнур с пятью взрывателями.

Читайте такжеСБУ задержала офицера Генштаба и боевика "ДНР", организовавших протест под АПВо второй машине сотрудники спецслужбы изъяли квитанции кассовых ордеров, заверенных печатями так назіваемой таможни террористической организации «ДНР», говорится в сообщении.

Продолжаются оперативные действия для установления происхождения денег и целей их ввоза на временно контролируемые боевиками территории, отметили в СБУ.