Зубков: Украина и Россия возобновят выпуск самолета Ан-124

Украина и Россия договорились в третьем квартале этого года возобновить производство самолета Ан-124/100 «Руслан».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по завершении третьего заседания Комитета сообщил глава правительства Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ.

Он напомнил, что на этот самолет существует большой спрос.

Кроме того, главы правительств дали поручение министрам транспорта России и Украины подготовить предложения по строительству мостового перехода через Керченский пролив.

«Насколько мы знаем, это актуально сегодня для наших людей», - сказал В.ЗУБКОВ.

Как сообщал УНИАН, в январе 2007 года запорожским ОАО «Мотор Сич» и российской группой компаний «Волга-Днепр» создано совместное предприятие по модернизации самолета Ан-124 ("Руслан"), которое будет осуществлять выпуск воздушных судов этой марки.

Государственный авиастроительный концерн (ГАК) "Авиация Украины" и компания Luftfahrttehnik-Projekttentwicrlung GmbH (Австрия) 5 октября 2007 года в городе Грац (Австрия) подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Компания Luftfahrttehnik заявила, что готова инвестировать 700 млн. евро в проект производства модернизированных самолетов Ан-124-100М-150 "Руслан".

В августе 2007 года на авиасалоне МАКС-2007 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) России и ГАК "Авиация Украины", куда входит АНТК имени О.К.Антонова, подписали меморандум, в частности, о возобновлении серийного выпуска самолетов Ан-124 «Руслан» и кооперации по программе военно-транспортного самолета Ан-70.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 является крупнейшим грузоподъемным серийным самолетом в мире. Самолет предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелых и крупногабаритных грузов, разной специальной техники.

Справка УНИАН. Согласно информации пресс-службы Совета министров Крыма, транспортный переход «Керчь-Кубань» обеспечит перемещение через Керченский пролив до 10 миллионов человек в год. Планируется также транспортировать через пролив сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах. Мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из Украины в Краснодарский край в среднем на 450 километров.

Рассматривается несколько вариантов финансирования строительства, включая совместное финансирование из государственных бюджетов Украины и РФ.