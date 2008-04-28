Financial Times: Украина помогла снизить мировые цены на пшеницу

Цены на пшеницу на мировом рынке опустились с рекордных значений до пятимесячного минимума. Это случилось после того, как Украина сняла ограничения на экспорт зерновых, отмечает газета The Financial Times. По ее данным, мера правительства Юлии Тимошенко может привести к тому, что Россия предпримет аналогичные меры.

На торгах на бирже CBOT пшеница с поставкой в мае подешевела сразу на 6,2 процента до 8,16 доллара за бушель (35,24 литра). За последние 12 месяцев пшеница на мировом рынке подорожала вдвое.

Из-за резкого роста цен на зерно многие крупнейшие производители пшеницы ввели ограничительные меры на ее экспорт, так как опасались дефицита товара на внутреннем рынке. В частности, так поступила Россия, введя специальную заградительную пошлину в 40 процентов, но не менее 105 евро за тонну. Изначально пошлины должна была действовать до 30 апреля, но потом ее действие было продлено до 1 июля.

Лента.ру