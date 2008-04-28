Погода на 29 апреля - 3 мая

Завтра в северных, центральных и восточных областях местами сильный дождь, на юге отдельные порывы ветра 15-20 м/с, по всей Украине местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Временами дождь, местами гроза, в северных, центральных и восточных областях местами сильный дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на юге до 12°; днем 10-15°, в восточных областях и на Приазовье до 18°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

30 апреля - 1 мая в Украине облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами грозы, лишь ночью 30 апреля в южной части, а 1 мая в Украине без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный с переходом в южной части и на Закарпатье в юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 12°; днем 30 апреля 14-19°, в северных и восточных областях 12-17°, 1 мая 16-21°, в южной части и на Закарпатье до 23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

2 мая в Украине ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы; 3 мая без осадков, лишь днем в западных областях, южной части и Приазовье небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 4-10° тепла, на побережье до 11°; днем 2 мая 16-21°, 3 мая 13-19°, на крайнем юге до 21°.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Ночью и утром сильный, днем умеренный дождь, местами с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°; по области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области 30 апреля - 1 мая облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами грозы, лишь ночью 1 мая без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 30 апреля 12-17°, 1 мая 16-21°.

2 - 3 мая в столичном регионе без существенных осадков, лишь днем 2 мая небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 4-9° тепла, днем 2 мая 16-21°, 3 мая 14-19°.