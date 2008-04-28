Пожар после катастрофы вертолета потушили работники буровой

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций заявляет, что последствия аварии вертолета Ми-8 не представляют угрозы работникам буровой платформы и окружающей среде.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ.

Пресс-служба напоминает, что сегодня в 9.30 в акватории Черного моря, примерно в 40 милях от крымского мыса Тарханкут, во время осуществления посадки на буровую установку «Таврида» вертолет Ми-8, который принадлежит компании «Универсал-Авиа» и был арендован компанией «Нафтогаз Украины», зацепился винтом за вышку, упал на платформу и загорелся. На борту вертолета находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Пожар ликвидирован персоналом «Тавриды».

В результате катастрофы погибли 19 человек, 1 травмирован. Угрозы людям, которые работают на буровой платформе, и окружающей среде нет.

Сообщается, что для ликвидации последствий авиакатастрофы задействованы два судна «Нептун», «Дон» и мотобот компании «Черноморнефтегаз» с группой водолазов.

В МЧС работает оперативная группа во главе с заместителем министра Владимиром ХОЛОШЕЙ. Кроме того, создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолету Ми-8.