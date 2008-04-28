Тимошенко и Зубков сделают заявление для прессы и пойдут обедать

В Киеве, в клубе Кабинета министров, в узком составе проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЗУБКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по окончании встречи планируется проведение заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

После заседания премьер-министры Украины и России сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации, после чего состоится рабочий обед от имени премьер-министра Украины в честь главы правительства Российской Федерации.

Также в ходе визита в Киев В.ЗУБКОВ возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату и посетит Киево-Печерскую Лавру.

Сегодня же после 17.00 В.ЗУБКОВ с визитом в Нидерланды.