Тимошенко лично беседует с каждым потенциальным владельцем ОПЗ

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ не исключает, что ситуация вокруг ФГИ может повлиять на стоимость Одесского припортового завода во время его приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОРТНОВ сказал сегодня в интервью журналистам перед встречей премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО со своим российским коллегой Виктором ЗУБКОВІМ, который осуществляет визит в Украину.

«Мы думаем, что может повлиять на цену история между Президентом и правительством», - сказал он.

В то же время А.ПОРТНОВ отметил, что правительство приложит все усилия для минимизации негативных последствий этого противостояния.

Он также заверил, что на данное время никто из потенциальных участников приватизационного конкурса не отказался от участия в нем. «Более того, глава правительства лично общается с каждым из инвесторов с тем, чтобы убедить и показать юридическую позицию правоты правительства», - сказал и.о. руководителя ФГИ.

А.ПОРТНОВ также напомнил, что приватизационный аукцион по продаже ОПЗ перенесен на 20 мая. По его словам, это сделано в рамках закона, чтобы все инвесторы имели возможность еще раз проанализировать сложившуюся ситуацию и серьезнее подготовиться к конкурсу.

«Мы думаем, что ничего не помешает этой приватизации. Любые незаконные действия органов власти будут адекватно оценены, и им будет дана юридическая оценка», - отметил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2008 г. Кабинет Министров утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Фонд госимущества 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины испросили 16 компаний.

15 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОПЗ.

Президент также обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности соответствующего распоряжения Кабмина.

21 апреля тогдашняя председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО во время встречи с потенциальными инвесторами ОПЗ сообщила об издании приказа во исполнение указа Президента о прекращении конкурса по продаже контрольного пакета акций ОПЗ.

25 апреля и.о. председателя Фонда госимущества Андрей ПОРТНОВ заявил, что конкурс по продаже Одесского припортового завода будет возобновлен.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по принятию, охлаждению и перегрузке аммиака