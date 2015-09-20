Пограничники уже начали пропускать грузовики в Крым через "Каланчак", где образовалась большая пробка

14:26, 20 сентября 2015
Общество
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На контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" украинские пограничники уже начали пропускать грузовой транспорт, двигающийся в сторону аннексированного Крыма.

Твиттер Ukrainian Mistress

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Херсонского погранотряда полковник Анатолий Федорчук заявил в комментарии журналистам, что задержки на пункте вьезда-выезда на территорию временно оккупированного полуострова, из-за чего образовалась трехкилометровая пробка, связаны с работой пограничной службы другой стороны.

Читайте такжеАктивисты перекрыли дорогу в Крым возле пункта пропуска "Каланчак""Автомобили стоят, потому что их некуда пропускать. Мест в нейтральной зоне нет, поэтому мы и не пускаем пока их туда. За последние сутки мы пропустили 90 грузовиков, это намного меньше, чем обычно. При этом легковой транспорт свободно проезжает админграницу", - заявил Анатолий Федорчук.

Сейчас, как передает корреспондент УНИАН, украинские пограничники уже начали пропускать грузовики. За последние полчаса через КПВВ "Каланчак" пропустили 5 фур, остальные ждут своей очереди.

Документы на большинство транспортных средств уже оформлены, единственная проблема - отсутствие места в нейтральной зоне.

Отметим, что легковые автомобили проезжают админграницу без задержек. Пешеходы также проходят пункт без проблем.

По словам Федорчука, акция крымских татар и активистов на работу пограничной службы не повлияет.

"Мы отвечаем за работу контрольного пункта. Насколько мне известно, митинг не собираются проводить прямо на территории КПВВ, а значит, с нашей работой он никак не связан", - утверждает Анатолий Федорчук.

Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты сегодня с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Чубаров не исключил, что вслед за "продуктовой блокадой" Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекратить поставки электроэнергии на полуостров.

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