Перед началом блокады аннексированного Крыма в Чонгаре провели митинг

Как передает радио "Свобода", на трассе выстроились несколько десятков автомобилей с активистами, которые держали в руках национальные украинские, кримскотатрские флаги и партийную символику.

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МВД в Херсонской области заявило, что к охране порядка во время акции привлекут около сотни правоохранителей. ГАИ предупредило водителей фур о возможных осложнениях с движением на дорогах.