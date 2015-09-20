Перед началом блокады аннексированного Крыма в Чонгаре провели митинг
12:29, 20 сентября 2015Общество
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Утром в селе Чонгар Генического района Херсонской области, расположенном на трассе Харьков-Симферополь перед въездом в оккупированный Крым, активисты, в основном крымские татары провели митинг.
Ayder Muzhdabaev
Как передает радио "Свобода", на трассе выстроились несколько десятков автомобилей с активистами, которые держали в руках национальные украинские, кримскотатрские флаги и партийную символику.
Читайте такжеНа админгранице с аннексированным Крымом готовятся к началу блокады (фото)Сообщается, что потом часть митингующих отправилась блокировать Чаплинку, и еще один въезд на Крым – Каланчак.
МВД в Херсонской области заявило, что к охране порядка во время акции привлекут около сотни правоохранителей. ГАИ предупредило водителей фур о возможных осложнениях с движением на дорогах.
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