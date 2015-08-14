Военкоматы запугивают украинцев несуществующим списком "уклонистов" - омбудсмен

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН тексте обращения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской к военным комиссарам.

«В последнее время в средствах массовой информации, социальных сетях, а также в жалобах Уполномоченному Верховной Рады по правам человека сообщается о случаях вручения повесток призывникам и военнообязанным на улицах городов или в общественном транспорте с грубым нарушением норм законодательства», - говорится в письме.

«Более того, есть случаи задержания лиц людьми в военной форме, проведения обысков жилья, принудительной доставки в военный комиссариат, где людей удерживают, фактически, под стражей. При этом к людям применяется моральное давление и запугивание административной и уголовной ответственностью», - заявляет Лутковская.

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По ее словам, примером таких запугиваний являются письма, которые рассылаются военкоматами, с угрозами не только привлечь к уголовной ответственности, но и внести в реестр лиц, которые уклоняются от воинского долга, существование которого не предусмотрено законодательством.

«Понимая наличие проблемы уклонения отдельных граждан от призыва на военную службу, хочу напомнить, что согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины», - подчеркивает омбудсмен.

Как отмечает Лутковская, пределы и способ действий военных комиссаров во время проведения мобилизации определены законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Положением о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную воинскую службу и принятии призывников на воинскую службу по контракту, утвержденным постановлением Кабинета министров от 21 марта 2002 года № 352.

«Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 101 Конституции Украины, статьями 17, 22 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», статьей 11 Закона Украины «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства», призываю всех военных комиссаров, работников военкоматов и сотрудников милиции, которые привлекаются к проведению мероприятий по мобилизации, осуществлять мобилизацию со строгим соблюдением норм законодательства», - говорится в письме Лутковской.