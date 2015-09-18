В Украине сегодня будет по-летнему жарко

Об этом сообщает Гидрометцентр. В сообщении говорится, что температура днем будет колебаться в пределах от +25 до +32.

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В восточных областях ожидается температура от +25 до +28, в западных от +30 до +33, в центральных +25 до +29, в южных от +25 до +29, в северных от +26 до +29.

В Киеве будет без осадков, температура ночью от +14 до +16, днем от +26 до +28.