В Украине сегодня будет по-летнему жарко
08:57, 18 сентября 2015Общество
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Сегодня, 18 сентября, по всей территории Украины будет без осадков, столбики термометров поднимутся максимум до +33 С.
ВКиеве без осадков / flickr.com/photos/little_krawler
Об этом сообщает Гидрометцентр. В сообщении говорится, что температура днем будет колебаться в пределах от +25 до +32.
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В восточных областях ожидается температура от +25 до +28, в западных от +30 до +33, в центральных +25 до +29, в южных от +25 до +29, в северных от +26 до +29.
В Киеве будет без осадков, температура ночью от +14 до +16, днем от +26 до +28.
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