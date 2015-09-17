В Крыму системно и масштабно нарушаются права человека - отчет ОБСЕ

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, в отчете акцентируется на радикальном ухудшении прав и свобод крымскотатарского населения и украинцев, проживающих в оккупированном РФ Крыму.

Отдельно обращается внимание на существующую практику оккупационных властей полуострова к обвинению проукраински настроенных граждан полуострова в «экстремизме и сепаратизме», применении принудительного гражданства РФ, осуществлении морально-психологического и политического давления, преследованиях и похищениях крымских татар, украинцев и граждан полуострова, которые открыто поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Отчет представляет вопиющие факты системных и масштабных нарушений прав человека в Крыму, в частности, политически мотивированных преследований участников «Евромайдана», похищениях «крымской самообороной» политических активистов, запретах на въезд лидерам Меджлиса крымскотатарского народа, блокирование перевозки более 4 тысяч детей, лишенных родительской опеки, на материковую Украину.

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«Украина высоко ценит вклад Миссии БДИПЧ ОБСЕ и ВКНМ ОБСЕ в обеспечение объективной оценки существующих нарушений прав и свобод человека в оккупированном Крыму», - подчеркивается в сообщении, а также «требует от РФ и оккупационной власти в Крыму обеспечения полного и беспрепятственного допуска международных мониторинговых миссий и неправительственных правозащитных организаций на Крымский полуостров, безусловного выполнения РФ рекомендаций Отчета Миссии и призывает РФ к осуществлению практических шагов, которые продемонстрируют готовность Кремля вернуться к исполнению своих обязательств в соответствии с нормами и положениями международного права и международного гуманитарного права».

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года АР Крым объявлен временно оккупированной территорией. Между материковой Украиной и полуостровом установлена административная граница.

Лидеры крымских татар объявили, что крымские татары готовят акцию по блокированию транспортного сообщения с Крымом со стороны материковой части Украины на админгранице с полуостровом. Начало акции запланировано на 20-21 сентября.