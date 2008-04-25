Портнов возобновляет конкурс по приватизации Одесского припортового завода

Конкурс по Одесскому припортовому заводу будет возобновлен с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил УНИАН представленный сегодня премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в должности и.о. председателя Фонда госимущества Андрей ПОРТНОВ.

«Сегодня же я издам приказ о возобновлении этого конкурса», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2008 г. Кабинет министров утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины запросили 16 компаний.

15 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОПЗ.

Президент также обратился в Конституционный Суд с представлением относительно конституционности соответствующего распоряжения Кабмина.

21 апреля на то время председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО во время встречи с потенциальными инвесторами ОПЗ сообщила об издании приказа на выполнение указа Президента о приостановке конкурса по продаже контрольного пакета акций ОПЗ.

ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.