Порошенко обсудил с Биллом Гейтсом вопрос иммунизации украинцев от полиомиелита

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили вопросы иммунизации населения от полиомиелита, а также вопросы сотрудничества с Фондом Гейтса. Порошенко подчеркнул, что для Украины очень важно сделать все, чтобы восстановить статус страны без полиомиелита, который Украина имела с 2002 года.

Гейтс поблагодарил за то, что вопрос борьбы с полиомиелитом находится на личном контроле президента Украины.

Собеседники также обменялись мнениями относительно реформ в Украине. При этом Порошенко подчеркнул, что внедрение инноваций и работу Национального совета реформ в Украине координирует бывший руководитель офиса компании «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив. Собеседники договорились продолжить диалог во время встречи в Нью-Йорке в ближайшее время, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко обсудил с Элтоном Джоном деятельность его СПИД-фонда в Украине.