Завершена регистрация кандидатов в мэры Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия сегодня завершила регистрацию кандидатов на должность Киевского городского председателя. В целом зарегистрировано 79 кандидатов на должность мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня КГТИК зарегистрировала 1 кандидата – самовыдвиженца Игоря ЛЫСАКА. Также председатель теризбиркома Галина БИЛЫК сообщила о регистрации накануне еще двух кандидатов – самовыдвиженца Александра ТКАЧЕНКО и Екатерины ХАРИНОЙ от Молодежной партии.

Как отмечали на заседании КГТИК, отныне регистрация новых кандидатов на должность мэра или отмена их регистрации возможна лишь по решению суда.

Внеочередные выборы столичного городского председателя назначены на 25 мая.