Аваков назвал ситуацию с правами крымских татар в Крыму геноцидом

Как сообщает корреспондент УНИАН, о своей позиции Аваков сообщил журналистам сегодня в Херсоне, во время открытия приема новобранцев в полицию.

«У меня к этому двоякое отношение. Одно отношение к ситуации с правами крымских татар в Крыму. То ,что сейчас происходит с правами татар в Крыму, это полное бесчинство. По сути, это вторая волна геноцида, когда крымских татар постепенно выжимают из Крыма. С эти Украина смириться не может. И если все к этому привыкли, острота этой проблемы не меняется», - сказал Аваков.

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Он отметил, что готов обеспечить безопасность проведения акций Меджлиса крымскотатарского народа по блокированию полуострова.

«Нам известно об этом и мы в контакте с лидерами движения, которые это реализуют. Такая акция справедливая, мы в состоянии обеспечить полный правопорядок в этой ситуации. Я не думаю, что у нас будут проблемы с безопасностью», - сообщил Аваков.

По словам министра, все факты незаконного отношения к жителям Крыма, включая крымскотатарскую общину, фиксируются и им будет дана правовая оценка.

«Не так давно мы воссоздали управление внутренних дел Крыма, где, мы приняли решение вместе с прокуратурой, фиксировать все факты нарушений в отношении прав граждан Украины в Крыму, в том числе и крымских татар. Рано или поздно, скорее рано, чем поздно, Крым будет украинским и все должны получить по заслугам. А люди должны вернутся к своим правам», - сообщил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года АР Крым объявлен временно оккупированной территорией. Между материковой Украиной и полуостровом установлена административная граница.

Лидеры крымских татар объявили, что крымские татары готовят акцию по блокированию транспортного сообщения с Крымом со стороны материковой части Украины на админгранице с полуостровом. Начало акции запланировано на 20-21 сентября.