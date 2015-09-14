Заместителем начальника патрульной службы стал "киборг Маршал" (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что Жуков более известный по позывному «Маршал», это бывший заместитель командира одного из батальонов 79-й николаевской отдельной аэромобильной бригады, героический десантник и один из «киборгов» Донецкого аэропорта.

"Личный жетон "Маршала" под номером 00079 – это его дань уважения к родной 79-й ОАЕБР, в которой в свое время служил и главный украинский патрульный полицейский – майор Александр Фацевич", - говорится в сообщении.

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Аваков подчеркнул, что во время ожесточенных боев за Донецкий аэропорт, который продержался дольше, чем Сталинград – 242 дня, Евгений «Маршал» Жуков отличался не только блестящей военной удачей, не только смелостью и отвагой, не только бережливым отношением к своим людям, но и ярким юмором.

"Это именно он блестяще высмеивал в своих видеороликах главарей террористов за их нелепые попытки взять аэропорт. Такие офицеры, которые прошли войну, нужны новой украинской полиции!" - подытожил глава МВД.