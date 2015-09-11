Россия должна вывести свою армию и наемников не только с Донбасса, но и из Крыма - Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия должна вывести свою армию и наемников не только с Донбасса, но и из Крыма.
Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал, комментируя заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о необходимости вывода иностранных наемников с территории Украины.
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"Можно согласиться с Лавровым, что с нашей территории необходимо срочно вывести иностранных наемников, но вместе с российскими наемниками руководству РФ нужно не забыть вывести регулярные подразделения российских вооруженных сил, и не только с Донбасса, но и из Крыма", - отметил Турчинов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все иностранные наемники должны быть выведены с территории Украины в соответствии с Минскими соглашениями.
Он напомнил, что все пункты комплекса мер по выполнению Минских соглашений "должны выполняться последовательно"