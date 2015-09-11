В Ивано-Франковске открыли первый музей Небесной сотни (фоторепортаж)

В музее представлены художественные работы, посвященные Майдану, и вещи участников событий в центре Киева осенью-зимой 2013-2014 года, передает "Радио Свобода".

В экспозицию музея вошли инсталляция из шин и камней, самодельное оружие, щиты, бочки, каски, стреляные гильзы, скульптуры скорбящих ангелов при входе и портреты 107 погибших майдановцев, в общем 600 экспонатов.

На стенах - отрывки стихов, цитаты, майдановские плакаты и лозунги.

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В музее есть отдельные тематические зоны – «Молитвенный Майдан» с часовней, «Самооборона», «Медицинская сотня» с импровизированным госпиталем, полевая кухня, «Художественный Майдан».

Напомним, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, наибольшее количество из которых – 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.