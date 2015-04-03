Суд по делу расстрела Небесной сотни перенесли на конец апреля: нет присяжных

Дело о расстреле людей на Институтской не могут начать рассматривать из-за отсутствия суда присяжных. Об этом заявил председательствующий судья, сообщает ТСН.

Святошинский райсуд столицы сегодня так и не начал слушания по делу бывших беркутовцев. Как пояснил судья, по новому уголовно-процессуальному кодексу список присяжных должен сформировать городской совет. А он этого до сих пор не сделал из-за сложности новой процедуры.

Обещают, что общественные судьи должны появиться в конце месяца. Поэтому заседание перенесли на 28 апреля.

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Арестованных экс-бойцов "Беркута" Аброськина и Зинченко в суд даже не доставляли. Их обвиняют в причастности к расстрелам 39 активистов Майдана.

"Данные лица должны пройти соответствующие проверки: судимость, справки психиатра, невропатолога, нарколога. То есть данные лица должны проверяться, как госслужащие, претендующие на высшие должности с учетом того, что они приравниваются в процессе к судьям", - рассказал старший прокурор ГПУ Янис Симонов.

Ранее УНИАН сообщал, что суд продлил арест двум подозреваемым в убийствах на Майдане экс-беркутовцам до 3 мая.