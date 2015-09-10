В больницах остаются 113 пострадавших в столкновениях под Радой, один из них в тяжелом состоянии

По состоянию на 10 сентября один солдат Нацгвардии находится в тяжелом состоянии, четырнадцати бойцам проведены сложные операции, сообщили в пресс-службе МВД.

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По данным МВД, «всего на стационарном лечении находятся 113 человек, в том числе 64 работника органов внутренних дел (ОВД) и 49 военнослужащих Национальной гвардии Украины».

«В Центральном госпитале МВД - 72 правоохранителя (ОВД – 30, НГУ - 42). 1 человек в тяжелом состоянии. В госпитале ГУМВД Украины в Киеве проходят лечение 3 работника ОВД и 2 - НГУ. В Главном клиническом госпитале Минобороны находятся 2 солдата НГУ. В Киевской больнице №17 находятся 4 человека (ОВД – 1, НГУ – 3)», - сообщили в пресс-службе и напомнили, что из числа пострадавших умерли 3 солдата Нацгвардии.

К настоящему времени выписаны 32 человека.

Переведены в учреждения здравоохранения других областей Украины: Черкасской области – 16 правоохранителей, Черниговской области – 13 человек, Полтавской – 1.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован ВО «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.