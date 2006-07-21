Россия не будет пересматривать газовые контракты

Российская сторона не намерена пересматривать контракты и договоренности о поставках газа в Украину, заявил журналистам сегодня глава Минпромэнерго РФ Виктор ХРИСТЕНКО, передает РИА «Новости».

"Святость контрактов - это то, что должно соблюдаться сторонами, подписавшими этот документ. Вопрос о пересмотре договоров, заключенных на несколько лет вперед - абсолютный деструктив и попытка сгенерировать новые риски", - сказал В.ХРИСТЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о возможности пересмотра контрактов на поставки российского газа в Украину.