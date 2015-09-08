Россия отгородилась от боевиков "ЛНР" забором с колючей проволокой (фоторепортаж)

Россия на границе с территорией, подконтрольной террористической организации "ЛНР", установила забор, поверх которого протянута колючая проволока.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Ограждение находится в Краснодонском районе, в районе контрольно-пропускного пункта Северный, который расположен вблизи города Краснодон.

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Отметим, что на указанном участке границы не было защитных сооружений с момента провозглашения независимости Украины. Местные жители утверждают, что забор установлен Россией, поскольку власть опасается, что группы боевиков проникнут на территорию РФ.

Напомним, участки оградительного забора стали появляться в приграничной полосе между Россией и временно оккупированными боевиками украинскими территориями. Заказчиком строительства является Управление ФСБ России по Ростовской области. Соответствующая информация была размещена в конце августа на официальном портале госзакупок.

«Выполнение работ по строительству оградительного забора из сварных заборных секций с V-образными наконечниками, спиральным барьером безопасности из АКЛ (армированной колючей ленты) из материалов подрядчика», - указывается в разделе «Наименование товара, работы, услуги» на сайте.

До конца 2015 года между Ростовской и Донецкой областями должны появиться более трех километров подобных сооружений.