В Черкассах 21 сентября начнется набор сотрудников в новую полицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской председатель Черкасс Сергей Одарич.

По его словам, прием заявлений и документов от всех желающих будет проводиться в помещении бывшей табачной фабрики в центре города. Прием документов и отбор конкурсантов будут проводить уже действующие полицейские из других городов.

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Отбор продлится 2 недели, после чего все, кто прошел кастинг, будут обучаться на базе Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, где будут проходить лекции и уроки физической подготовки.

Всего в Черкассах планируют привлечь к службе в полиции 400 человек.

Как отметил Одарич, зарплата новых полицейских будет колебаться в пределах 8-10 тыс. грн.

Планируется, что в конце ноября или в начале декабря новые полицейские выйдут на патрулирование улиц города.