Суд над Савченко возобновят 15 сентября в российском Донецке

Он разместил фотокопию сообщения с сайта судебного учреждения, в котором говорится, что 4 сентября суд получил документы из Ростовского облсуда, который рассматривал ходатайство защиты украинки об изменении подсудности дела Савченко и отказался его удовлетворять.

«Следующая дата предварительного слушания по уголовному делу в отношении Савченко Н.В. назначена на 15.09.2015 года в 11:00», – говорится в сообщении суда.

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Также в суде информируют, что слушание будет закрытым, и «с целью обеспечения безопасности участников процесса» допуск в здание суда будет ограничено.

Предварительное слушание по делу Надежды Савченко состоится 15.09.15 #FreeSavchenkopic.twitter.com/z1fpMWPpzD — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 4, 2015

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.