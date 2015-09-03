Восьмерка Северо-Балтийских стран призывает Россию немедленно освободить Сенцова, Кольченко и эстонского полицейского Кохфера

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, которое они огласили на заседании региональной безопасности в Копенгагене.

В частности, отмечается, что главы внешнеполитических ведомств NB8 обсудили похищение, дальнейший незаконный арест и вынесение приговора сотруднику полиции безопасности Эстонии Эстону Кохверу. Министры отметили, что такие действия нарушают международное право.

«Министры иностранных дел Северо-Балтийских стран осуждают это и призывают Российскую Федерацию действовать в соответствии с ее международными обязательствами, немедленно освободить господина Кохвера и гарантировать его безопасное возвращение в Эстонию», - отмечается в заявлении.

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В этой связи сказано, что министры продолжат внимательно следить за этим делом.

Вместе с тем, они обсудили более широкую проблему судебных процессов в России и вынесения приговоров в нарушение международного права украинскому режиссеру Сенцову и активисту Кольченко.

«Министры призвали Россию немедленно освободить господина Сенцова и господина Кольченко и гарантировать их безопасное возвращение в Украину», - отмечается в заявлении.

Главы МИД NB8 подчеркнули важность более внимательного наблюдения за продолжающимся судебным разбирательством дела против украинской летчицы Надежды Савченко. Они требуют, чтобы судебное разбирательство было справедливым.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Международное сообщество осудило приговор и назвало его политическим решением.