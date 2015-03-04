ЕС потребовал от России освободить похищенного офицера спецслужбы Эстонии

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Прошло шесть месяцев со времени похищения спецслужбами России на территории Эстонии офицера Эстона Кохвера с нарушением международного права. Как и раньше, он незаконно содержится в тюрьме Лефортово в Москве. Кохверу не была оказана адекватная юридическая помощь, он был лишен права справедливого судебного разбирательства, и ему было приказано пройти необоснованное психиатрическое обследование, результаты которого остаются неизвестными», - заявили сегодня в Европейской службе внешних действий.

«Несмотря на неоднократные просьбы, российская власть не смогла решить эту проблему, поэтому ЕС призывает к немедленному освобождению Кохвера и его безопасному возвращению в Эстонию», - добавляют в ведомстве.

Читайте такжеРоссия похитила сотрудника эстонской спецслужбы

Генеральный директор эстонского Агентства внутренней безопасности Арнольд Синсалу ранее заявлял, что во время незаконного похищения офицера спецслужбы Эстонии было применено насилие, было возбуждено уголовное дело по обвинению в похищении и незаконном пересечении государственной границы.

Москва заявляет, что Эстон Кохвер был задержан на российской территории. Российская сторона заявляет, что Эстон Кохвер был задержан на территории Псковской области России в момент, когда совершал «агентурную операцию».