Опубликованы первые фото последствий пожара в лесу под Киевом

2 сентября возник пожар в Белодибровском лесничестве Дарницкого лесопаркового хозяйства.

В связи с осложнением ситуации Дарницкое лесопарковое хозяйство обратилось за помощью в ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Общая площадь пожара - около 15 га. По состоянию на 19.40 пожар был локализован отдельными очагами в пределах 4-х кварталов.

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Чтобы остановить пожар, вспахали землю и вырубили деревья на пути распространения огня.

Также на Киевщине третьи сутки продолжается ликвидация пожара хвойного леса на площади около 24 га, что возникла между селами Коблица и Большой Лес Бородянского района.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 сентября спасатели рекомендовали киевлянам ограничить прогулки и проветривания помещений из-за вероятности распространения дыма от лесного пожара возле столицы.