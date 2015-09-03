Опубликованы первые фото последствий пожара в лесу под Киевом
Из-за масштабного пожара в лесу под столицей Киев окутан едким дымом.
2 сентября возник пожар в Белодибровском лесничестве Дарницкого лесопаркового хозяйства.
В связи с осложнением ситуации Дарницкое лесопарковое хозяйство обратилось за помощью в ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Общая площадь пожара - около 15 га. По состоянию на 19.40 пожар был локализован отдельными очагами в пределах 4-х кварталов.
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Чтобы остановить пожар, вспахали землю и вырубили деревья на пути распространения огня.
Также на Киевщине третьи сутки продолжается ликвидация пожара хвойного леса на площади около 24 га, что возникла между селами Коблица и Большой Лес Бородянского района.
Как сообщал УНИАН, вечером 2 сентября спасатели рекомендовали киевлянам ограничить прогулки и проветривания помещений из-за вероятности распространения дыма от лесного пожара возле столицы.