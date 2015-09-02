В СНБО заявили о попытках России "взорвать ситуацию в Украине изнутри"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов во время встречи с делегацией США во главе с сенатором Джеком Ридом заявил, что после того, как РФ не удалось прорвать оборону на востоке, «они сосредоточились на попытках взорвать ситуацию в Украине изнутри».

«Россия информационно, и не только, поддерживает радикально настроенные организации с целью дестабилизации ситуации в Украине», - сказал он и добавил, что украинские спецслужбы отслеживают вбрасывание социальных сетей информации с российских IP-адресов с призывами свержения власти, которые маскируются под представителей радикальных сил и украинских военных.

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В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. "Очень важно не ослаблять давление на РФ, а продолжать его до полного вывода российских войск с оккупированной территории Донбасса и Крыма", - сказал Турчинов.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, несмотря на сложную ситуацию в стране, сейчас активно проводятся реформы, "в том числе в секторе безопасности и обороны".

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Также он поблагодарил представителей США за тесное сотрудничество в реформировании силового блока Украины. "Единственная проблема, которая не решена, - военно-техническое сотрудничество и разблокирование поставок нам летального оружия", - сказал он.

В свою очередь, Рид заявил, что «впечатлен уровнем подготовленности украинских военных», которую он смог увидеть в ходе совместных учений «Си Бриз», которые проходят в Одессе.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества для того, чтобы вы могли отстаивать свой путь и цивилизационный выбор", - подчеркнул сенатор США.