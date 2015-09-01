Один из нацгвардейцев погиб из-за отсутствия средства для остановки кровотечения - Квиташвили

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Квиташвили, сообщает РБК-Украина.

"Тот случай...это очень редкий препарат, который в редких случаях применяется в ходе очень серьезных операций, где невозможно остановить кровотечение ручными способами. Это тот препарат, которого стандартно никогда нет в больницах", - сказал министр.

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Он заверил, что другие необходимые препараты и средства, начиная с запасов крови и средств для остановки крови, есть в наличии.

Напомним, что сегодня погиб третий боец Национальной гвардии, ранен вчера под Верховной Радой.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.